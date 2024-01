Papa pede o fim dos sequestros na Colômbia e reforça apelos à paz no mundo

No final do Angelus deste domingo, o Papa lançou um apelo à reconciliação e paz na Colômbia, onde os sequestros têm causado centenas de mortos. “Convido-vos a unirem-se à minha oração pela libertação sem condições de todas as pessoas actualmente sequestradas na Colômbia”, disse o Santo Padre. “Este gesto, que é um dever perante Deus, favorecerá também um clima de reconciliação e de paz no país”.

Francisco solidarizou-se também com as populações da República Democrática do Congo atingidas, nos últimos dias, por inundações que provocaram dezenas de mortes. E, três meses depois do atentado de 7 de outubro pelo Hamas, Francisco pediu aos fiéis que, “por favor, continuemos a rezar pela paz na Ucrânia, na Palestina, em Israel e no mundo inteiro”.

Esta manhã, o Papa batizou 16 bebés na Capela Sistina, como é tradição na festa do Batismo do Senhor e, numa breve homilia improvisada, valorizou a inocência e abertura de coração das crianças como modelo também para os adultos. Já durante as reflexões do Angelus, Francisco desafiou os fieis presentes na Praça de São Pedro a tomar a sério o dia do próprio batismo e até a festejá-lo como se faz com o aniversário, pois “no dia do teu batismo, nasceste para a vida da graça.”