Em dia de Reis, o Papa reza pela paz e recorda crianças vítimas da guerra

Francisco rezou esta manhã pela paz, ao assinalar o encontro histórico entre o Papa Paulo VI e o Patriarca ortodoxo Atenágoras de Constantinopla que, há 60 anos, em Jerusalém, deu início ao caminho da unidade dos cristãos. “Ao pensar naquele gesto histórico de fraternidade, realizado em Jerusalém, rezemos pela paz nos Médio Oriente, na Palestina, em Israel, na Ucrânia e em todo o mundo. Tantas vítimas da guerra, tantos mortos, tantas destruições. Rezemos pela paz”, insistiu, no final do Angelus, na Praça de São Pedro.

Francisco também expressou a sua proximidade ao povo iraniano, “em particular aos familiares das vítimas do ataque terrorista em Kerman, a tantos feridos e a todos os que sofreram com esta grande dor”

Durante as reflexões do Angelus, o Papa pediu especial atenção para as crianças vítimas das guerras e das injustiças. Santo Padre convidou todos a contemplar Jesus no presépio e a permanecer diante d’Ele para O adorar, como fizeram os Reis Magos. “Não é perder tempo, mas é dar sentido ao tempo; é reencontrar o caminho da vida na simplicidade de um silêncio que alimenta o coração. Fiquemos também nós diante do Menino, paremos diante do presépio”, afirmou.

O Santo Padre aconselhou a “parar, conversar, brincar e rir com nossas crianças, com paciência, como sabem fazer os avós” porque, ao ouvir "o que Deus nos diz por meio deles”, se ficarmos diante do Jesus Menino e na companhia das crianças, “saberemos ter olhares novos e criativos diante dos problemas do mundo".

O Papa pediu ainda à Mãe de Deus, “que aumente o nosso amor pelo Jesus Menino e por todas as crianças, especialmente as atingidas por guerras e pelas injustiças”.