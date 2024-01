Patriarca de Lisboa anuncia criação de um centro "onde os jovens possam ser jovens"

“O objetivo é que a partir deste dinamismo dos jovens nós pudéssemos contagiar, inundar todas as outras dimensões e faixas etárias da nossa diocese”, explicou D. Rui Valério, em declarações citadas pelo site do Patriarcado de Lisboa .

O patriarca de Lisboa não se comprometeu “com prazos” para a criação do novo espaço, mas espera que o centro de jovens “irradie por toda a cidade e por toda a diocese”.

Numa conversa sobre “O encontro com Jesus, uma história de vida. Manter viva a chama da JMJ”, D. Rui Valério deseja que a Igreja de Lisboa “se fosse plasmando à imagem e semelhança exatamente dos jovens”.

“Não vejo outra maneira de o fazer se não assim [com a criação do centro de jovens]. Não chega pronunciarmos discursos, ou congressos, ou convénios ou textos para que isso aconteça. Aquilo que tem de acontecer é os jovens no terreno. Julgo que, a partir de um ponto alfa, se vai irradiar às periferias”, salientou.

D. Rui Valério gostava que o futuro centro de jovens fosse também “um lugar onde quem não tem casa, quem não tem teto, quem se sente desamparado, soubesse que, ali, tem sempre uma porta aberta, soubesse que tem sempre, ali, uma mesa onde se possa sentar para saciar a sua fome”.