Papa manifesta profunda tristeza pelos atentados ocorridos no Irão

O Papa Francisco manifestou esta sexta-feira a sua "profunda tristeza" pelas vítimas dos ataques realizados na quarta-feira na cidade de Kerman, no sul do Irão, que provocou pelo menos 89 mortos e mais de 280 feridos.

Francisco "recebeu com profunda tristeza a notícia da perda de vidas humanas causada pelas recentes explosões em Kerman e envia as suas orações pelos mortos e pelas suas famílias enlutadas", referiu um telegrama enviado em seu nome pelo secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin.

O Papa também "expressou a sua solidariedade espiritual com os feridos" e "invocou, sobretudo para o povo iraniano, as bênçãos de sabedoria e paz do Todo-Poderoso", acrescentou o documento.

Hoje, os responsáveis iranianos realizaram um novo balanço dos atentados, indicando que 89 pessoas morreram e 280 outras ficaram feridas.

O anterior balanço das autoridades iranianas indicou 84 mortos nos ataques em Kerman, após reverem em baixa as 103 mortes que anunciaram num primeiro momento.

Os responsáveis iranianos haviam sublinhado também que muitos dos feridos estavam em condições críticas.

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) assumiu a responsabilidade pelo duplo atentado com bombistas suicidas na quarta-feira na cidade de Kerman, no sul do Irão, durante as homenagens prestadas ao comandante iraniano Qassem Soleimani, assassinado num ataque realizado pelos Estados Unidos em janeiros de 2020 em Bagdad, no Iraque.