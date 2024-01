Paraguai é o país convidado dos Workshops Internacionais de Turismo Religioso

O Paraguai é o destino convidado dos XI Workshops Internacionais de Turismo Religioso (IWRT), a realizar em Fátima a 22 e 23 de fevereiro. A delegação do país da América do Sul será liderada pela ministra do Turismo do Paraguai, Angelita Duarte de Melillo.

Segundo o diretor-geral da direção de Produtos Turísticos da secretaria Nacional do Turismo do Paraguai, Javier Ramírez, o objetivo da presença em Fátima passa por “posicionar o Paraguai como destino de Turismo Religioso a nível internacional, dar a conhecer as experiências autênticas do nosso país e contactar operadores turísticos para que conheçam e possam comercializar o nosso destino”.

Em declarações ao secretariado de Comunicação dos XI IWRT, Javier Ramírez destaca que “os Workshops Internacionais de Turismo Religioso são o local ideal para apresentar um novo destino como o Paraguai, onde todo o comércio especializado estará presente e onde poderemos tirar o máximo partido do facto de sermos um destino convidado para 2024”.

A iniciativa a realizar em Fátima acolhe pela primeira vez o XX Congresso Internacional de Turismo Religioso (CITRyS), um evento que nasceu na América do Sul. Os dois eventos são entendidos pela delegação do Paraguai como “uma oportunidade única para estabelecer novas relações comerciais para este nicho de mercado”.

Já Purificação Reis, presidente da Associação Empresarial de Ourém Fátima (ACISO) diz aguardar “com expetativa a participação e presença do Paraguai como destino convidado, um país que se caracteriza pela sua riqueza natural e cultural e, ao que já pudemos perceber, é também um destino privilegiado do ponto de vista do turismo religioso e de peregrinação”.

Em comunicado enviado à Renascença, a organização dos XI IWRT destaca ainda que o Paraguai - terra rica em história, costumes ancestrais, religiosidade popular e natureza exuberante - abriu as suas portas ao Turismo Religioso com produtos turísticos como a Rota dos Jesuítas, o Caminho Franciscano, o Circuito Mariano e o Circuito da Fé do Guairá, os quais alia ao melhor da sua gastronomia, cultura e ambientes naturais.

O XI IWRT é organizado pela Associação Empresarial de Ourém-Fátima, Câmara Municipal de Ourém e Câmara Municipal da Guarda, com o apoio do Turismo de Portugal, Turismo do Centro de Portugal, Visit Center of Portugal, Associação de Turismo do Porto e Norte, A.R. - Porto Convention & Visitors Bureau, Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo - Turismo do Alentejo, a Associação de Turismo de Lisboa – Visit Lisboa e Programa Operacional Regional do Centro.