“Não devemos ter medo da diversidade de carismas na Igreja”, diz o Papa

O Papa Francisco diz que “não devemos ter medo da diversidade de carismas na Igreja”.

A diversidade de carismas, de tradições teológicas e de rituais é algo positivo. Nunca deve ser causa de divisão. Pelo contrário, ‘devemos alegrar-nos por vivenciar esta diversidade’”, afirma o Papa, na edição de janeiro de O Vídeo do Papa.

Francisco refere que, em particular, as Igrejas orientais “têm as suas tradições próprias, ritos litúrgicos característicos, mas mantêm a unidade da fé. Reforçam-na, não a dividem”.

Em comunhão com Roma, há numerosas Igrejas orientais, como os católicos bizantinos, a Igreja Greco-católica ucraniana ou a Igreja Greco-melquita. Outros exemplos da diversidade de ritos no seio da Igreja Católica são a Igreja Siro-malabar e a Igreja Católica Siro-malancar, surgidas ambas na Índia; a Igreja Maronita, de origem libanesa; a Igreja Católica Copta, de origem egípcia; a Igreja Católica Arménia; a Igreja Caldeia, predominante no Iraque; assim como a Igreja Católica Etíope-Eritreia, entre outras.

Na visão de Francisco, “se formos guiados pelo Espírito Santo, a riqueza, a variedade, a diversidade nunca provocam conflito”.

“O Espírito recorda-nos que, acima de tudo, somos filhos amados de Deus. Todos iguais no amor de Deus e todos diferentes”, assinala.

O Papa lembra que “já nas primeiras comunidades cristãs, diversidade e unidade estavam muito presentes”, defendendo que “para avançar no caminho da fé necessitamos também do diálogo ecuménico com os irmãos e irmãs de outras confissões e comunidades cristãs”.

“Não como algo que confunde ou incomoda, mas como um dom que Deus dá à comunidade cristã para que cresça como um só corpo, o corpo de Cristo”, esclarece Francisco.