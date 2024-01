Prior da comunidade Taizé. "Estamos prontos a partir como peregrinos de paz?"

A Comunidade Ecuménica de Taizé realizou o 46º Encontro Europeu em Liubliana, capital da Eslovénia, que terminou no primeiro dia do ano com o prior, irmão Matthew, a desafiar os jovens a serem “peregrinos da paz”.

“A paz entre nós não daria maior esperança de paz no mundo? Estamos prontos a partir como Peregrinos de Paz no tempo até ao Encontro Europeu de Tallinn continuando a nossa Peregrinação de Confiança através da Terra?”, questionou o prior da Comunidade Ecuménica de Taizé na última meditação que propôs, no dia 31 de dezembro, em Liubliana, referindo-se à cidade que vai acolher o próximo encontro.

O prior da comunidade Taizé referiu-se o tema da vigília ecuménica ‘Together’, realizada a 30 de setembro de 2023, na Praça de São Pedro, no Vaticano, na abertura do Sínodo, e destacou que simultaneamente decorriam “mais de 200 iniciativas diferentes” em todo o mundo, “ligadas à oração de Roma”.

Partindo desta informação, o irmão Matthew propôs a cada um dedicar um tempo até à Páscoa de 2024 para perceber que iniciativas podem “empreender como Peregrinos da Paz” no respetivo país de cada jovem.

O 46ºEncontro Europeu da Comunidade Ecuménica de Taizé realizou-se entre os dias 28 de dezembro de 2023 e 1 de janeiro de 2024 e, nas meditações que realizou em cada dia, o irmão Matthew desafiou também os jovens a participar na segunda sessão da XVI Assembleia Geral do Sínodo, que decorre em 2024.

“Como jovens adultos, como podem participar nesta jornada? O convite do Papa Francisco deixa claro que a contribuição dos cristãos de todas as tradições é bem-vinda. Estamos prontos para caminhar no mesmo caminho?”, questionou o irmão Matthew, que destacou que se todos trabalharem nesse sentido, podem fazer a diferença.

Este ano, o encontro anual foi o primeiro do irmão Matthew enquanto prior da comunidade e teve como tema “Caminhar juntos”.

Durante a edição de 2023/2024, o secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas disse aos participantes que o mundo precisa “da sua juventude e visão, verdade e prontidão para abraçar a vida e servir a humanidade”.

“Encontram-se num momento de particular dor para a Europa – e na verdade para o mundo. Mais uma razão, então, para nos unirmos na fé. O mundo precisa de você, da sua juventude e visão, da sua verdade e prontidão para abraçar a vida e servir a humanidade”, escreveu o reverendo Jerry Pillay, teólogo e professor sul-africano.

Dirigiram também mensagens ao Encontro Europeu da Comunidade Ecuménica de Taizé o Papa Francisco, o Patriarca Ecuménico Bartolomeu, o arcebispo de Cantuária, Justin Welby, a secretária-seral da Federação Luterana Mundial, reverenda Anne Burkhardt, o secretário-seral das Nações Unidas, António Guterres e a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

No final da edição de 2023/2024 do Encontro Europeu foi confirmado que o próximo vai ter lugar em Tallinn, na Estónia, nos últimos dias de 2024 e no início de 2025.

A comunidade de Taizé, em França, a cerca de 360 quilómetros de Paris, congrega uma centena de monges, de várias Igrejas cristãs e de mais de 30 países, incluindo Portugal, tendo sido fundada a 20 de agosto de 1940, por Roger Schutz, pastor protestante suíço, e começado por acolher perseguidos políticos, judeus e mais tarde prisioneiros alemães.