Papa Francisco: “Os nossos tempos, vazios de paz, precisam de uma Mãe”

O rosto feminino da Igreja, a coragem das mulheres e o seu papel na construção da paz foram exaltados, na manhã desta segunda-feira, pelo Papa.

Na homilia da missa dedicada a Maria Santíssima Mãe de Deus, o Santo Padre afirmou que “a Igreja precisa de Maria para descobrir o seu próprio rosto feminino para se assemelhar ainda mais a Ela que, como mulher Virgem e Mãe, representa o seu modelo e figura perfeita para abrir espaço às mulheres e ser geradora através duma pastoral feita de cuidado e solicitude, paciência e coragem materna."

Numa Basílica de São Pedro repleta de fiéis, o Papa sublinhou que o próprio mundo precisa de olhar para as mães e para as mulheres “a fim de encontrar a paz, escapar das espirais da violência e do ódio, voltar a ter um olhar humano e um coração que vê”. E acrescentou que “toda a sociedade precisa de acolher o dom da mulher, de cada mulher: respeitá-la, protegê-la, valorizá-la, sabendo que, quem fere ainda que seja uma única mulher, profana Deus, nascido de mulher.”

Nesta solenidade, que coincide com o Dia Mundial da Paz, Francisco valorizou papel de Maria como modelo para toda a humanidade. “Os nossos tempos, vazios de paz, precisam duma Mãe que congregue a família humana. Fixemos Maria para nos tornarmos construtores de unidade, fazendo-o com a sua criatividade de Mãe, que cuida dos filhos: reúne-os e conforta-os, escuta as suas penas e enxuga as suas lágrimas”, afirmou.