​Vinte missionários católicos assassinados em 2023

Vinte missionários católicos foram assassinados em vários pontos do planeta durante o ano de 2023, revelou este sábado a agência Fides, do Vaticano.



Em comparação com 2022, são mais dois missionários mortos em situações de violência e conflito.

As vítimas são um bispo, oito padres, dois religiosos, um seminarista, um noviço e sete leigos.

África foi novamente o continente com maior número de religiosos assassinados em 2023, com nove mortes, seguido das Américas, com seis vítimas mortais.

Na Ásia, dois estudantes religiosos morreram nas Filipinas, em resultado de um ataque bombista durante uma missa na Universidade de Mindanao. Na Faixa de Gaza, dois paroquianos foram abatidos por atiradores no dia 16 de dezembro, quando se dirigiam para o Convento das Missionárias da Caridade.

Na Europa, um sacristão foi assassinado num ataque com um machado em Algeciras, Espanha.

A agência Fides explica que utiliza o termo "missionário" num sentido alargado, que abrange toda as pessoas batizadas e ativas na vida da Igreja Católica.