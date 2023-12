Papa pede sobriedade no Natal e não esquece os que mais sofrem

A poucas horas de celebrar a missa de Natal, o Papa pediu a todos sobriedade e manifestou solidariedade com as vítimas da guerra, da miséria e da solidão.

No final da oração do Angelus, Francisco deixou alguns conselhos para estes dias. “Permitam-me uma recomendação. Não confundamos a festa com o consumismo”, disse aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro.

“Pode-se, e como cristão deve-se, festejar com simplicidade, sem desperdícios e partilhar com quem lhe falta o necessário ou lhe falta companhia”, pediu o Santo Padre.

A dramática situação que atinge os que sofrem com a guerra também mereceu destaque. Francisco manifestou proximidade com as populações da Palestina, de Israel e da Ucrânia e também não esqueceu “os que sofrem a miséria, a fome, as escravaturas”, pedindo a Deus, que “infunda humanidade no coração dos homens”.