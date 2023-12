O Papa Francisco preside este domingo à Santa Missa da Noite de Natal, na Basílica de S. Pedro, no Vaticano.

A eucaristia começa pelas 18h30 (hora de Portugal continental).

Antes de celebrar a missa de Natal, o Papa pediu a todos, durante a oração do Angelus, sobriedade e manifestou solidariedade com as vítimas da guerra, da miséria e da solidão.