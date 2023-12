Pratos da Vista Alegre alusivos ao Natal em exposição pela primeira vez

A exposição pioneira, que surgiu de um colecionador privado, é complementada com informação sobre as obras que inspiraram os desenhos dos pratos. E por isso se designa: “Natal em Porcelana, inspirações e criações”.

De forma a conhecer melhor esta coleção, quer nas reproduções dos desenhos criados pelos mestres da Fábrica de Porcelana Vista Alegre, quer nas reproduções de pinturas de mestres portugueses, Joana Pereira explica que “seria importante complementar com a apresentação das reproduções que estiveram na base da realização destes pratos. Nos anos 70, todos os pratos da Vista Alegre foram pintados com base em desenhos criados pelos mestres de pintura da fábrica de porcelana”, conclui.

Desde 1971 que a Vista Alegre marca anualmente o nascimento do Menino Jesus com a edição, limitada, de pratos com temática natalícia, nascidos do traço criativo dos grandes mestres da pintura da fábrica ou inspirados em obras de artistas nacionais e internacionais.

Reproduções fiéis de artistas nacionais e estrangeiros

Os pratos editados ao longo da década de 80 reproduzem, com fidelidade, pormenores ou mesmo a imagem integral de obras de temática religiosa, de diversos artistas nacionais, como a “Adoração dos Magos” e a “Adoração dos Pastores”, pintadas por Gregório Lopes, no século XVI, propriedade do Museu Nacional de Arte Antiga.