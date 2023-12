Papa envia cardeal à Terra Santa

O Papa Francisco enviou o Cardeal Konrad Krajewski à Terra Santa, “como sinal concreto da sua participação nos sofrimentos de quem vive, na primeira pessoa e, neste tempo de Natal, as consequências da guerra”.

Não é a primeira vez que o Prefeito do Dicastério para a Caridade é enviado pelo Santo Padre para acompanhar quem mais sofre e rezar ao lado das populações mais afetadas pelo horror da guerra. No Natal passado, o cardeal Krajevski foi à Ucrânia levar camisolas térmicas e geradores de energia aos locais mais devastados e, desta vez, passa as festas natalícias na Terra Santa.

“Que esta viagem seja acompanhada da oração para obter a paz nos territórios onde ainda ressoa o barulho das armas”, lê-se num Comunicado hoje divulgado pelo referido Dicastério.

Na Terra Santa, o Cardeal Krajevski participará numa grande oração pela paz, ao lado do Cardeal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalém e de toda a igreja local “para celebrar o nascimento de Jesus, príncipe da paz e única esperança do mundo”.

Neste contexto, o Comunicado recorda a atualidade da oração que o Papa Francisco rezou, a 8 de junho de 2014, nos jardins do Vaticano, ao lado dos presidentes de Israel, Shimon Peres e da Autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, em que se proclamou “Nunca mais a guerra!” e “Com a guerra tudo se destrói!”.

Nessa breve cerimónia, os três líderes pediram a Deus “a coragem de fazer gestos concretos para construir a paz” e ”que sejam banidas do coração de cada homem as palavras ‘divisão, ódio e guerra’, para que a palavra que nos une seja sempre ‘irmão’ e o estilo da nossa vida se torne shalom, paz, salam!”