​Mais de quatro mil refeições em três dias na festa de Natal da Comunidade Vida e Paz

A festa de Natal da Comunidade Vida e Paz (CVP) registou este ano mais pessoas do que em 2022. Foram 1.720 as pessoas que passaram pela Cantina Velha, da Universidade de Lisboa, durante o último fim de semana alargado. O número revela um aumento de cerca de 36% face ao ano passado, aumento esse que a organização já esperava tendo em conta a "atual conjuntura do país e do número de pessoas apoiadas pela comunidade durante o ano", é dito em comunicado.

A área da alimentação foi a mais procurada pelas pessoas em situação de sem-abrigo ou em condição de vulnerabilidade social, registando-se cerca de quatro mil refeições que foram distribuídas ao longo das festividades.