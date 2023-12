Arcebispo de Évora convida à oração pela paz

O arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho convida os cristãos, neste Natal, à oração pela Paz, partilhando a esperança de que “o dom da Paz nasça em cada coração, em cada família, em cada comunidade, em todos os ambientes humanos, para que seja possível a paz universal”.

“Neste Natal vos convido a rezarmos pela paz, sem deixarmos que a surdez da guerra nos roube a esperança da possibilidade da paz, a única viabilidade da racionalidade e da sensatez”, escreve D. Francisco Senra Coelho.

Na mensagem natalícia, intitulada ‘Sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como Eu vos amei’, o prelado recorda que este ano pastoral na arquidiocese convida a “revelar juntos um novo rosto de comunidade”, explicando que “esta proposta diocesana passa por reconstruir cada comunidade, a partir da Eucaristia”, porque “a Eucaristia é o centro da vida cristã para onde tudo converge e donde tudo dimana”.

“É por isso que com a Eucaristia haveremos de aprender a sermos um com Jesus e a vivermos em sinodalidade, isto é, a caminharmos juntos, percebendo que as diferenças entre nós são riqueza e não estorvo e que os talentos de cada um, postos em comum, fazem acontecer o grande clarão profético da dedicação e do serviço, à maneira de Jesus que nasceu para servir e ser pão de Belém para todos”, assinala.

“Desejando que aconteça Natal! Que façamos Natal!”, D. Francisco Senra Coelho diz sonhar Natal “com os jovens e com suas famílias, a fim de que possam permanecer em suas terras, sem terem de emigrar”.

“Que possam ficar neste interior tão necessitado de renovação do seu tecido social a partir de novas políticas de desenvolvimento e empreendedorismo geradoras de equilíbrio territorial”, acrescenta.

O responsável pela arquidiocese alentejana sonha também um Natal com “toda a população do Alentejo Central que espera pelo novo Hospital e por um Serviço Nacional de Saúde mais próximo e eficiente”.

O Sonho estende-se a “todos os jovens universitários que acreditam que um dia será possível encontrar alojamento em quantidade e qualidade a preços acessíveis” e a “todas as instituições sociais que diariamente fazem a multiplicação do pão e complementam a missão das famílias no referente às suas crianças, idosos e pessoas com deficiência”.

“Sonho Natal para os refugiados, imigrantes e deslocados, que face à partida das suas terras e face à indiferença da família humana, lhes resta o Céu, a solidariedade e o respeito dos que promovem as palavras Paz, Justiça e Amor”, conclui.