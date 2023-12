Bispo de Santarém convida cristãos a “promoverem o perdão, a alegria e a paz”

O bispo da Diocese de Santarém convida os cristãos a “promoverem o perdão, a alegria e a paz”, num mundo que “avança com afirmações de poder, de ódio e de guerras que nos fazem refletir sobre o sentido da civilização humana e o valor de cada pessoa”.

“Tendo em conta a evolução da espécie humana, somos confrontados com manifestações de retrocesso civilizacional”, assinala D. José Traquina, lembrando as “guerras entre povos e nações, violência entre familiares, abusos de crianças, exploração humana, tráfico de pessoas”.

Na visão do prelado, “tudo isto são manifestações de desinteresse pela edificação de uma só família humana com base na justiça e na paz. Tudo isto é rejeição do princípio da centralidade da pessoa humana como critério para a construção de uma fraternidade universal”.

Na mensagem de Natal intitulada ‘Promover o perdão, a alegria e a paz’, D. José Traquina destaca ainda que, “enquanto o mal avança contra a humanidade em tantas geografias, Deus nasce pessoa humana para assegurar uma proximidade e um relacionamento filial e salvador”.

“No Natal contemplamos no Menino do Presépio o Deus que nasce sujeito a tudo e dependente de todos. É o Deus frágil, sedutor, mas todo-poderoso no amor que perdoa, purifica e salva. É o céu presente na terra. A fragilidade e a dependência com que aparece, revela que o Menino nasce, não para dominar, mas para ser acolhido. E é este o drama: Deus veio aos que eram seus e eles não o receberam”, lamenta.

O responsável da Diocese de Santarém assinala ainda que “a afirmação do poder e das armas da guerra, esconde uma verdade: sem amor e sem bondade o mundo não tem futuro”, pedindo que se celebre o Natal do Senhor “com fé, confiando em Deus e na esperança de que os homens e mulheres com especiais responsabilidades se deixem inspirar e usem a sua capacidade de diálogo para resolverem os problemas que os preocupam”.

D. José Traquina conclui a sua mensagem desejando a todos um Santo Natal, convidando todos a serem “mediadores da mensagem do Natal, participando na promoção do perdão e da alegria, edificando o bem e a paz que Deus quer para o mundo”.