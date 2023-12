Reitor do Santuário de Fátima convida ao encontro com Deus e com os outros

O reitor do Santuário de Fátima afirma na sua mensagem natalícia que “o Natal é a celebração por excelência do encontro, do encontro com Deus e do encontro uns com os outros”.

Lembrando que “neste tempo de preparação para o Natal que se aproxima, o Advento, as leituras da Sagrada Escritura falam-nos de um Deus que nos procura, de um Deus que quer vir ao nosso encontro”, o padre Carlos Cabecinha assinala que “a nossa resposta a este Deus que nos procura é procurarmos também nós ir ao seu encontro”.

“E a celebração do Natal é isso mesmo, o procurarmos o encontro com Deus no menino do Presépio”, assinala.

Para o reitor do Santuário de Fátima, “se Deus se fez um de nós, se Deus assumiu a nossa condição humana, em cada rosto humano, eu posso sempre descobrir esta presença de Deus”.

“À imagem dos pastores, na noite santa de Natal, à imagem dos magos, guiados por uma estrela, também nós somos convidados a ir ao encontro do Deus Menino. A encontrá-Lo na oração, no silêncio, mas também na comunidade reunida e nos outros com quem vivemos ou nos cruzamos”, acrescenta.

Fazendo referência ao tema que este ano guiará a atividade pastoral do Santuário, ‘Chamados ao encontro’, o padre Carlos Cabecinhas explica que somos “chamados ao encontro uns com os outros”.

“Que este tema nos guie na celebração do Natal, nesta celebração que é a festa do encontro com Deus e uns com os outros”, conclui.

Programa de Natal

No próximo domingo, dia 17 de dezembro, na eucaristia das 11h00, na Basílica da Santíssima Trindade, será feita a bênção das imagens do Menino Jesus. A celebração assinala ainda a Festa de Natal dos Funcionários e Voluntários do Santuário de Fátima, e será presidida por D. José Ornelas, bispo da Diocese de Leiria-Fátima. No fim, antes da bênção final, irão ser benzidas as crianças e as grávidas.

Às 15h00, no Centro Pastoral de Paulo VI terá lugar o concerto “Grandes Clássicos de Natal”, pela Orquestra Filarmónica de Braga, com direção de Filipe Cunha, ainda com Catarina Araújo e Miguel Oliveira como solistas deste momento musical.

No dia 24 de dezembro, pelas 23h00, na Basílica da Santíssima Trindade, os peregrinos são convidados a participar na Missa do Nascimento de Jesus. Neste dia, não haverá recitação do Rosário às 21h30.

A 25 de dezembro, solenidade do Natal do Senhor, a Eucaristia é celebrada pelas 11h00, na Basílica da Santíssima Trindade. Neste dia, em todas as Missas há veneração da imagem do Menino Jesus.

No domingo, dia 31 de dezembro a Igreja celebra a Festa da Sagrada Família. Em todas as eucaristias deste dia, depois da homilia, será feita a Oração pelas Famílias, seguida de um cântico.

No último dia do ano, os peregrinos são ainda convidados a participar na Vigília de Ação de Graças. A Missa de ação de graças pelo ano findo tem início pelas 22h30 na Basílica da Santíssima Trindade.

Após a celebração, realiza-se uma procissão para a Capelinha, onde se recitará o Rosário. À meia-noite, após o toque do carrilhão, que assinala o novo ano, haverá um momento de consagração ao Imaculado Coração de Maria e o gesto da Paz. A noite termina com um chá-convívio, na Casa de Nossa Senhora das Dores.

No dia 1 de janeiro, Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, depois da Missa das 15h00, realiza-se a procissão com o Santíssimo Sacramento para o Altar do Recinto. Nesta celebração, os peregrinos serão convidados a rezar de um modo particular pela paz no mundo.

De acordo com o Santuário, em todas as missas das três solenidades (Natal, Santa Maria Mãe de Deus e Epifania) e da festa da Sagrada Família faz-se a recolha de ofertas durante a veneração do Menino Jesus que este ano será destinada ao apoio aos sem abrigo.