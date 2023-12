Bispo de Aveiro diz que “grito de dor dos mais carenciados tem de ser escutado”

O bispo da Diocese de Aveiro, D. António Moiteiro, diz que o “Natal vem ensinar-nos que é necessário escutar e acolher o projeto que Jesus veio apresentar e fazer dele a nossa referência”, advertindo que “os valores que precisamos manter, para celebrarmos um Natal cristão, vão além do clima de preparação exterior”.

“O grito de dor dos mais carenciados, sufocados pela indiferença de uma sociedade materialista e muitas vezes injusta, ocupada e distraída, tem de ser escutado”, sinaliza.

Para o bispo de Aveiro também “a ação concreta nos campos da educação, da saúde e da assistência social é uma realidade que não se pode descurar”.

“E, num tempo em que aumenta o número de migrantes e refugiados, e diminui a disponibilidade para os acolher, é oportuno o compromisso decidido na educação à cultura do diálogo e do encontro, combatendo o racismo e a xenofobia e comprometer-se em projetos de integração”, assinala.

Na sua mensagem natalícia, intitulada ‘Com o Natal… alegria na esperança’, D. António Moiteiro sublinha que “o Natal tem, sobretudo, um sabor de esperança, porque, apesar das trevas, resplandece a luz de Deus”.

“Mais do que a luz que ilumina as ruas, precisamos da luz da esperança. O menino nascido em Belém recorda-nos que a esperança é uma semente que dará frutos, se formos perseverantes em construir os valores que nascem do Presépio”, assinala.

Lembrando as famílias de acolhimento, aquando da Jornada Mundial da Juventude, e o bom acolhimento que deram aos peregrinos, o responsável pela Diocese de Aveiro exorta “todas as famílias a abrigarem Jesus no seu coração e a continuarem a acolher os que diariamente esperam abrigo”.

Aos jovens pede que não deixem apagar “o dinamismo” que os “fez peregrinar” e que deixem Jesus entrar nas suas vidas, lançando “sementes de esperança no coração de outros jovens, para que Deus seja tudo em todos”.

A finalizar a mensagem, o bispo de Aveiro realça que o Ano Jubilar que a diocese está a viver convida “a preparar o coração para a vinda do Emanuel”, desejando que este Natal “seja a festa da alegria, de acolher o Deus Menino no presépio e no coração”.