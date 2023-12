Bispo do Porto: “Pedimos paz entre nós e em todo o mundo”

Na mensagem assinada por D. Manuel Linda e pelos seus bispos auxiliares não se esquece este tempo “também ele marcado por conflitos que matam, por decisões que adiam a paz, por opções e contextos que perturbam sonhos e vidas”, para sublinhar que “apesar dos dramas, das dúvidas ou do desânimo, Natal é revelação de um amor que salva”.

Com o titulo “Vamos, juntos e com alegria, celebrar o Natal”, o texto afirma que “o Natal permanece como sinónimo de alegria, convite a acolhermos o amor infinito de Deus que se manifesta na fragilidade de uma criança e oportunidade para nos maravilharmos diante do que é bom e belo”.

Os bispos recordam que “o presépio de Jesus nos traz a luz de Deus que ilumina a noite do nosso mundo e das nossas vidas, que projeta o exemplo das personagens que ali encontramos e apela à sobriedade e a uma maior sensibilidade”.

“Pedimos paz, em nós, entre nós e em todo o mundo, e rezamos por todos os que são vítimas ou vivem situações de fragilidade. E damos graças a Deus pelo exemplo daqueles que fazem o bem e que, com alegria, celebram a fé e testemunham a proximidade atenta e solícita nas nossas paróquias, comunidades, instituições, grupos e associações”, escreve D. Manuel Linda.

O bispo sublinha que “à nossa volta, protagonizados por gente de todas as idades, há sinais e gestos de amor que anunciam e alimentam a esperança, presenças que caminham à luz do evangelho e edificam comunidades vivas e fraternas”.

A mensagem sublinha “a beleza, a amplitude e o dinamismo do caminho percorrido até à JMJ 2023” e deixa a pergunta: “como não dar graças a Deus pela presença numerosa e ativa dos nossos jovens?”.

A mensagem solicita à contemplação do “Senhor que vem” e termina com um convite: “Vamos, juntos e com alegria, celebrar o Natal!”