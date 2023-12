​União das Misericórdias. Manuel Lemos teme ingovernabilidade

As preocupações do meu adversário situavam-se sobretudo num único plano, que era o da sustentabilidade e o da minha eventual agressividade para com os governos para aumentar essa sustentabilidade. São modos diferentes de entender esta função. Eu considero que sou resiliente, que sou competente porque tenho uma equipa muito grande que me dá os dados corretos e eu trabalho nisso. A questão da agressividade…

Manuel Lemos foi reeleito presidente da UMP e vai cumprir o seu sexto sexto mandato. Será o último, garante: “A minha função, neste mandato, é encontrar a o líder e a equipa que me vai substituir. Quando isso acontecer, vou para casa com a satisfação do dever cumprido."

Já lá vou, mas antes deixe-me dizer-lhe que, apesar das dificuldades, neste período, abriram misericórdias. Isto é, há um movimento que tem muito a ver com a "marca misericórdia". A "marca misericórdia" está muito forte. Mas, sim: ninguém aguenta eternamente uma degradação continua e, por isso, as misericórdias e o sector todo passam dificuldades. E repare: como as negociações são iguais para todas as entidades representativas do sector social, como é que fica uma pequena IPSS ou um centro paroquial perante uma Misericórdia? Apesar de tudo, a situação deles é muito mais complexa.

Depois, a pandemia levou-nos as tesourarias porque fizemos um esforço brutal. E, quando julgávamos que íamos entrar numa normalidade, o que é que nos aconteceu? Fomos confrontados com uma guerra que trouxe consigo duas coisas: uma inflação nunca vista nos últimos 30 anos e taxas de juros altíssimas. Portanto, isto tudo somado, redundou, de facto, numa mudança brutal naquilo que era a nossa postura no terreno em relação às respostas. Porque nós continuamos a responder. Em todo o caso, gostava de dizer uma coisa que penso que é muito importante.: quando vemos fechar milhares de empresas, quando nvemos muita gente com grandes dificuldades, nós conseguimos que em Portugal não fechasse uma única Misericórdia. Mesmo a mais pequenina, das mais pequeninas, com dificuldades gravadíssimas, manteve-se.

É por isso que a sustentabilidade vai continuar a sero seu "cavalo de batalha"? A forma como nos últimos tempos o Estado passou a olhar para o setor é um bom sinal?

Eu tenho alguns "cavalos de batalha". O primeiro é a manutenção da identidade e da autonomia. Não chegamos aqui por acaso. Atravessamos os séculos, não havia Estado. É isto que os portugueses conhecem, é isto que os portugueses querem.

Depois, antes da sustentabilidade, nós temos de ter previsibilidade. Temos de ter, também, uma situação em que saibamos aquilo com que vamos contar no terreno, para que as respostas possam ser duradouras. Só isso é que nos conduz à sustentabilidade. Estes quatro fatores, todos juntos, é que são o ADN da nossa atividade.

Acho que há duas maneiras de olhar para o setor social. Há uma maneira europeia, digamos, com sucessivas recomendações e até diretivas do Conselho Europeu, que dizem, "apostem lá, Estados-membros no setor social", e, depois, há uma maneira portuguesa, que olha para o setor social com palavras muito simpáticas, muito afáveis, muito gentis, mas que, na altura de olhar para o setor social no sentido de ele ter os meios para cumprir, o desvaloriza sempre.

É preciso ser muito resiliente, é preciso ser muito resiliente, muito teimoso, muito competente.

E o que é preciso melhorar ao nível dos acordos de cooperação?

É preciso caminhar em direção aos 50%. Quando se celebrou o primeiro pacto de cooperação para a solidariedade, há 27 anos, o então primeiro-ministro de Portugal, o engenheiro António Guterres, disse que o Estado devia pagar nas respostas da cooperação, isto é, aquelas que estão nos acordos: no mínimo 50% e desejavelmente 60%. Mas isso não estava no pacto. Isso disse ele no seu discurso. Não estava lá valor nenhum. Os anos passaram e, em 2022, quando se celebraram os 25 anos do pacto para a cooperação, o setor social em interação com o governo, considerou essencial que lá ficasse a questão de "no mínimo 50%".

Estamos a caminhar para aí?

Então, até pusemos equitativo. Porque, por exemplo, nas crianças em risco e nos deficientes, tem de ser claramente muito acima dos 50%. Onde é que estamos, pergunta-me... Se formos para a grande resposta típica da cooperação, que são os lares, antes dos atuais aumentos, em 2022 estávamos em 38%. Ainda não metemos as contas em 2023, mas em 2022 estávamos em 38%, sem contar com os investimentos. Se metermos investimentos, regride para 34%. Mas, se olharmos para as contas que estão na plataforma por força da lei, isso dá de exploração um valor de 38%. Isto é, estamos a 12% do alvo.