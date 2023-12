Cardeal Becciu condenado a cinco anos e meio de prisão

O cardeal italiano Angelo Becciu foi condenado a cinco anos e meio de prisão por crimes de peculato e de abuso de poder e por ter pressionado testemunhas.

O Tribunal do Vaticano deliberou ainda por uma multa de perto de 8.000 euros e pelo impedimento permanente de exercer qualquer cargo público no Vaticano.

Becciu, o primeiro cardeal a ser condenado num tribunal do Vaticano, estava acusado de causar um buraco de 139 milhões de euros nos cofres do Vaticano, juntamente com outras nove pessoas.

A defesa do cardeal, de 75 anos, já fez saber que vai recorrer da sentença.