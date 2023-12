Papa promove concerto para milhares de pobres

“É mais fácil criar harmonia com notas do que com pessoas..., mas não é o vosso caso!”, disse esta manhã o Papa numa audiência aos participantes no “Concerto de Natal com os pobres” que se vai realizar esta tarde, na Aula Paulo VI.

Francisco agradeceu aos organizadores e participantes no concerto gratuito que será oferecido a milhares de pobres e sem abrigo. A música “pode oferecer momentos de encontro, de partilha e depois vem uma refeição e cobertores; numa palavra: fraternidade”, revelou o Santo Padre.

“A iniciativa tem tudo a ver com o Natal”, considerou o Papa que valorizou o passo que levou os organizadores a substituírem o ’para’ pelo ‘com’: “Começamos do ‘concerto para’ e chegamos ao ‘concerto com’. Isto é cristão, pois Deus veio até nós, quis vir morar connosco, ou melhor, tornar-se como nós. Este mistério deixa-nos sempre sem palavras e ultrapassa-nos”, sublinhou Francisco que pediu a todos orações. “Não basta a música, não bastam as luzes e os enfeites, também é preciso oração”, recordou.

O convite para o concerto foi enviado a cerca de três mil pobres, migrantes e sem abrigo e a várias associações de voluntariado.

O programa musical inclui vários artistas, coros italianos e a orquestra da ópera de Roma.