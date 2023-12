Papa sobre a Inteligência Artificial: “Diz-me como a usas, dir-te-ei quem és”

O Papa alerta para que as rápidas transformações em curso não prejudiquem a salvaguarda dos direitos humanos fundamentais, na Mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz que dedicou à Inteligência Artificial. Francisco pede que respeitem as instituições e as leis que promovem o progresso humano integral e sirvam a causa da fraternidade humana e da paz.

O Sumo Pontífice diz estar consciente dos desafios que se colocam, não apenas de ordem técnica, mas também antropológica, educacional, social e política.

“No início do novo ano, a minha oração é que o rápido desenvolvimento de formas de inteligência artificial (IA) não aumente as já demasiadas desigualdades e injustiças presentes no mundo, mas contribua para pôr fim às guerras e conflitos e para aliviar muitas formas de sofrimento que afligem a família humana”, escreve o Papa.

Limites e questões éticas

A mensagem sublinha que os algoritmos “não podem determinar o modo como entendemos os direitos humanos, nem pôr de lado os valores essenciais da compaixão, da misericórdia e do perdão, ou eliminem a possibilidade de um indivíduo mudar e deixar para trás o passado”. Neste contexto, alerta para o impacto das novas tecnologias no âmbito laboral e para o risco destes avanços criarem “uma vantagem desproporcionada para poucos à custa do empobrecimento de muitos”.