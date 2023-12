D. Tolentino ​Prémio Pessoa. CEP elogia “cultura de busca de sentido e convergência”

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) congratula-se pela atribuição do Prémio Pessoa 2023 ao cardeal José Tolentino de Mendonça e elogia a sua “cultura de busca de sentido e de convergência”.



“Bem haja, D. José Tolentino, pelo seu precioso contributo para uma cultura de busca de sentido e de convergência, no mundo complexo e diversificado em que vivemos, alimentando o sonho de um futuro de dignidade, justiça e paz para toda a humanidade, próprias do tempo de Natal que estamos a preparar”, referem os bispos portugueses, em comunicado enviado à Renascença.

A CEP recebeu a notícia da atribuição do Prémio Pessoa ao cardeal português com “grande alegria”.

“Este reconhecimento representa uma justa homenagem a D. José Tolentino, como pessoa, como cristão e como expoente da cultura contemporânea, no nosso país e na Igreja, com repercussão cada vez maior no contexto internacional”, sublinha a Conferência Episcopal.

A CEP destaca a forma como o cardeal Tolentino comunica, com o “rigor académico” e a “veia poética que caracterizam as suas obras literárias e a sua atuação”.

“Revela um pensamento claro, interrogante e desafiador dos grandes temas da contemporaneidade, à luz de um humanismo celebrativo e inquieto, onde se reflete a sapiência do Evangelho”, assinalam os bispos portugueses.