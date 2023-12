D. Manuel Clemente. Prémio Pessoa para cardeal Tolentino é "justamente merecido"

O patriarca emérito de Lisboa, D. Manuel Clemente, felicita "vivamente" o cardeal Tolentino de Mendonça pela atribuição do Prémio Pessoa 2023, considerando-o "justamente merecido".

"Ele [Tolentino de Mendonça] é, entre nós e além-fronteiras, uma expressão bela e convincente do que a cultura e a arte podem ser, como manifestação da humanidade no seu melhor!", adiantou, em mensagem enviada à agência Lusa, o cardeal Manuel Clemente, também ele já galardoado com o Prémio Pessoa.

O patriarca emérito de Lisboa recebeu o Prémio Pessoa em 2009, quando era bispo do Porto e presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais.

O cardeal José Tolentino de Mendonça venceu o Prémio Pessoa 2023, anunciou esta quinta-feira o júri, numa conferência de imprensa no Palácio de Seteais, em Sintra.

O Prémio Pessoa é uma iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos, no valor de 60 mil euros, que "visa reconhecer a atividade de pessoas portuguesas com papel significativo na vida cultural e científica do país".

O júri foi composto por Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Emílio Rui Vilar, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques, com Francisco Pinto Balsemão a presidir e Paulo Macedo como vice-presidente.