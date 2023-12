“Sofre-se muito ali. A população está no limite.” Papa pede imediato cessar-fogo em Gaza

“Continuo a seguir, com muita preocupação e dor, o conflito em Israel e na Palestina. Renovo o meu apelo para um imediato cessar-fogo humanitário. Sofre-se muito ali”, disse esta manhã o Papa.

No final da habitual audiência geral das quartas-feiras, Francisco encorajou as partes envolvidas a retomarem as negociações e pediu a todos “que assumam o urgente compromisso de fazer chegar a ajuda humanitária à população de Gaza, que bem precisa porque está nos limites.”

O Santo Padre voltou a pedir a libertação imediata de todos os reféns “que tinham visto uma esperança na trégua de há uns dias”. E também reforçou o pedido para que se acabe com este grande sofrimento para os israelitas e para os palestinianos. “Por favor, não às armas, sim à Paz!”, concluiu.

Antes de fazer este apelo, Francisco deixou a todos, sobretudo aos europeus, um conselho natalício: “Nalgumas zonas da Itália e da Europa é costume nesta ocasião trocarem presentes de Natal. Gostaria de convidar todos vós a trocarem os dons da amizade e do testemunho cristão. É um belo presente!”, concluiu