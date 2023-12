Pastoral Juvenil de Lisboa quer criar centro para acompanhar jovens

Numa informação enviada à Renascença , são elencadas as principais propostas que saíram do Fórum Geração Rise Up que decorreu em Fátima, com a presença de 150 jovens da Diocese de Lisboa.

No documento, é pedida também a criação de um Gabinete de Comunicação do Patriarcado em que a comunicação externa “ambicione a excelência, seja profissional, simples, verídica, feita por pessoas remuneradas que trabalhem de forma comprometida e dedicada.” Os jovens propõem “a aposta na gestão criativa das redes sociais, na gestão das crises, no desenvolvimento de um podcast e na promoção de influenciadores católicos.”

Os jovens da diocese de Lisboa pedem ainda a realização de iniciativas missionárias na diocese e que se dê continuidade ao Gesto Missionário que aconteceu no contexto de preparação da JMJ Lisboa 2023.

Criar e divulgar uma plataforma digital onde os interessados pelo cuidado das diferentes periferias se possam inscrever como voluntários e informar-se sobre os grupos que dedicam a este serviço e fortificar a Pastoral das pessoas com deficiência através de recursos físicos e com a preocupação em que haja acessibilidade para todas as pessoas em todas as paróquias são outras propostas que saíram do Fórum Geração Raise Up.

A equipa organizadora está neste momento a redigir o relatório final com as conclusões que será apresentado, a partir de janeiro, aos diferentes órgãos da diocese, no sentido de serem definidas prioridades pastorais para os próximos anos.