Papa Francisco quer ser sepultado fora do Vaticano

“Quero ser sepultado em Santa Maria Maior, o local está pronto”, confidenciou o Papa Francisco a uma jornalista mexicana, a propósito da sua devoção à Virgem de Guadalupe, padroeira das Américas.

Francisco, que faz 87 anos no próximo domingo, revelou à cadeia televisiva N+ o desejo de ser sepultado não no Vaticano, mas na famosa basílica de Santa Maria Maior.

Situada no coração de Roma, esta basílica já foi visitada 115 vezes por Bergoglio, desde que foi eleito Papa. Nela se encontra o famoso ícone mariano Salus Populi Romani, que Francisco homenageou com uma “rosa de Ouro”, no passado dia 8 de dezembro.

“Tenho-lhe uma grande devoção e estou muito ligado aquele lugar. Dantes, quando vinha a Roma, ia lá sempre aos domingos de manhã”, revelou Francisco.

O Papa disse ainda que está a trabalhar “com a intensão de simplificar o rito das exéquias pontifícias” e que, à medida que a idade avança, “deparamo-nos com a velhice, tal qual ela é e sem disfarces”.

Garante que está melhor de saúde, mas precisa que continuem a rezar por ele. A bronquite obrigou-o a cancelar a viagem ao Dubai e Francisco admite que, a partir de agora, as próximas viagens, sobretudo as mais longínquas, terão de ser repensadas em função da sua saúde. Mas, ainda assim, no próximo ano, espera visitar a Bélgica, a Polinésia e a Argentina: “a Bélgica é segura, as outras duas estão pendentes, veremos como andarão as coisas”.

Ainda a propósito da velhice e do seu aniversário, o Papa não exclui a hipótese de resignar, mas refirma que ainda não chegou o momento. Confirma que entregou uma carta de resignação ao cardeal Bertone mas, até agora, nunca a pensou usar. “Reconheço a valentia de Bento XVI que disse ‘basta’ quando se deu conta da sua limitação, faz-me bem o seu exemplo e peço ao Senhor também dizer ‘basta’, em algum momento, mas quando Ele quiser”.