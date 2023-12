Miranda Sarmento admite indemnizações a vítimas de abusos. "O país ainda tem muitos passos para dar"

Mais do que indeminizações, o país precisa de ter uma resposta integrada que previna e combata os abusos sexuais. A ideia é defendida pelo líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, que, apesar disso, não exclui a possibilidade de pagamento de indemnizações às vítimas.

"É preciso uma resposta integrada que garanta que, no futuro, estas situações já não ocorram ou, pelo menos, que se faz tudo o que é possível para prevenir que adultos possam cometer esse tipo de abusos sobre crianças mais desprotegidas e vulneráveis", começa por dizer à Renascença o social democrata, à margem da conferência "Portugal: Um país condenado a ser pobre?", que decorre esta quarta-feira em Vila Nova de Gaia.

Miranda Sarmento pede, para as "situações que já ocorreram", "uma resposta de apoio a nível psicológico, ao nível da integração na sociedade e, eventualmente, também ao nível de indemnizações financeiras".

Para o líder da bancada social democrata Portugal ainda tem muito a melhorar neste campo.

"O país ainda tem muitos passos para dar nessa matéria. É importante aprender com aquilo que aconteceu, com os erros que foram sendo cometidos no ponto de vista de não saber proteger estas crianças e, portanto, o país ainda tem muita coisa para melhorar nesse campo, infelizmente", lamenta Miranda Sarmento, no dia em que o Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério defendeu, em entrevista à Renascença, a indemnização de todas as vítimas de abusos sexuais, dentro e fora da Igreja.