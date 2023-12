Abusos na Igreja. D. José Ornelas defende "cultura de transparência e de verdadeira segurança"

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, sublinha a importância de dar continuidade à atenção dada aos casos de abuso sexual.



“Pode-se depois fazer as avaliações que se quiser sobre o trabalho da Comissão [Independente], mas foi um trabalho que mexeu connosco, não só com a Igreja, mas com o país”, afirmou D. José Ornelas, na apresentação do primeiro relatório de atividades do grupo Vita criado para tratar os casos de abuso sexual na Igreja.

D. José Ornelas considera “bom que esse movimento e esse sentimento de repulsa não se atenue tão depressa”.

“É preciso que todos tomemos caminhos seguros para inverter esta cultura e criar uma cultura de transparência e criar verdadeira segurança para as nossas crianças e para os adultos vulneráveis”, defende o bispo de Leiria-Fátima.