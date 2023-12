Vaca e burro como símbolos de paz? “Significam a aproximação entre diferentes”

São Francisco de Assis reinventou a representação Natal? Que mensagem quis passar e que permanece até hoje? Com a ajuda de frei Hermínio Araújo, guardião do convento franciscano do Varatojo, em Torres Vedras, revisitamos o "estranho presépio" de Greccio, onde a presença do boi, do jumento e da manjedoura simbolizam “a aproximação entre cristãos, entre católicos e muçulmanos, crentes e não crentes, e entre perspetivas diferentes de ver o mundo e a vida”.



São Francisco de Assis criou o primeiro presépio, como hoje o conhecemos, em 1223. Que importância teve este gesto de São Francisco, que permaneceu no tempo até hoje?

A importância reside muito neste facto: é um exercício de meditação contemplativa daqueles que vivem o presépio, porque se trata de viver o presépio. O encontro com Jesus, o viver e entrar na dinâmica da encarnação, um Deus que se faz homem, que se fez um de nós, esta dimensão muito humana da divindade - 'o Verbo fez-se carne', na afirmação de São João.

Francisco de Assis procurou, há 800 anos, suscitar naqueles que se aproximaram de Greccio, um lugar a 90 km de Roma, entre Roma e Assis. Quem conhece a Serra e o Portinho da Arrábida, é nesse estilo, o convento franciscano ainda lá está, teve várias fases de construção, e se hoje é um local isolado na vegetação, no tempo de São Francisco ainda mais.

São Francisco quis fazer uma experiência muito impactante, muito forte, àqueles que nessa noite de Natal de 1223 viveram a Missa do Galo, como dizemos agora. Foi nesse contexto que surgiu o estranho presépio. Porque foi um presépio estranho...

Antes disso, já havia representações do Natal. Qual foi a grande novidade que São Francisco trouxe?

Já havia pinturas, presépios ao vivo e representações, como hoje dizemos, com figurantes a representar Maria, José e o Menino. Mas, não foi isso que aconteceu na noite de Natal de 1223, o presépio de São Francisco não foi dessa maneira. Aliás, em rigor, segundo o primeiro biógrafo de São Francisco, frei Tomás de Celano, a dar crédito àquilo que ele diz, não tínhamos lá as figuras centrais de José, de Maria nem do Menino, essas até já estavam antes. Aqui é que está a novidade: que figuras é que ele colocou naquele presépio? Pediu ao amigo, que era um dos habitantes e proprietário daquela zona, conhecido por João de Greccio, que levasse para lá, para uma gruta (a gruta e as pedras ainda lá estão) palha numa manjedoura - e manjedoura em latim diz-se praesepium, portanto, o lugar onde os animais se alimentam –, um boi e um jumento, para transmitir esta mensagem: no lugar onde os animais se alimentam é ali que é celebrada a Eucaristia, a Missa do Galo, como dizemos agora , em cima da manjedoura.

O que é que cada um desses símbolos representa? O que é que São Francisco quis demonstrar com isso?

A tal novidade de Francisco reside exatamente aqui. O boi e o jumento aparecem de várias formas, na Bíblia, desde logo no início do Livro de Isaías a dizer que "o boi e o jumento conhecem o seu dono e por vezes o povo crente não conhece o seu Senhor". Esta citação é trazida para textos da tradição cristã, não para os Evangelhos canónicos de São Mateus ou de São Lucas, que são os dois que têm o Evangelho da infância, mas há um evangelho apócrifo, o Pseudo Mateus, no capítulo 14, que faz referência a este texto de Isaías. Diz o autor que em Belém, juntamente com Maria, com José e com o Menino, estavam lá também o boi e o jumento.

Portanto, São Francisco não inventou...

Recolheu esta tradição, e inventou juntando tudo, todas estas peças, esta ligação à tradição apócrifa, não à tradição canónica, citando o profeta Isaías e pegando num simbolismo - e este é que é um aspeto importante. Com Santo Agostinho e outros padres da Igreja, na tradição patrística - anterior a São Francisco -, o boi simbolizava os crentes e o jumento os não crentes.

Francisco de Assis, e esta é uma particularidade interessante, tinha chegado há pouco tempo do Egito, no contexto da V Cruzada, no célebre encontro com os muçulmanos, mas distanciando-se da Cruzada porque a Cruzada de Francisco era outra, não da guerra, mas da paz.

Há autores, nomeadamente a especialista da Idade Média que passou uma grande parte da vida a estudar São Francisco de Assis, a italiana Chiara Frugoni, que evidencia muito este aspeto: Francisco, depois de regressar do Egito, dessa experiência de clima tenso de guerra - e não havia só guerra no contexto das Cruzadas, Francisco viveu tempos de conflitos entre cidades, de tensões mesmo entre as diversas comunidades, dentro da Igreja, etc – queria ali simbolizar, com o boi e o jumento, a aproximação entre cristãos, católicos e muçulmanos, entre crentes e não crentes, entre perspetivas diferentes de ver o mundo e a vida, entre diferentes...

É quase o "todos, todos, todos" do Papa Francisco, no presépio de São Francisco?

É o "todos, todos, todos". E acho que é muito bonito que este ano, tenho dito isto muitas vezes, uma boa forma de celebrar os 800 anos do presépio inventado por São Francisco de Assis é pôr em evidência nos nossos presépios o boi e o jumento, com este sentido, porque o boi e o jumento no presépio significam a paz, significa a aproximação dos diferentes, significa o diluir ou ultrapassar tensões, diferentes a alimentarem-se da mesma mensagem, do mesmo dinamismo de encarnação. Tal como a palha é alimento para aqueles animais, aquele Menino é alimento na sua mensagem, na sua palavra. E, muito concretamente para a comunidade católica, quando este ano comungarmos no Natal, recebermos o Pão Consagrado, estamos ali a ser protagonistas do Natal inventado por São Francisco de Assis.