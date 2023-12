Santuário de Fátima oferece Concerto de Natal

O Centro Pastoral de Paulo VI, em Fátima, acolhe no próximo dia 17 de dezembro, pelas 15h00, o concerto “Grandes Clássicos de Natal”, pela Orquestra Filarmónica de Braga, com direção de Filipe Cunha, e com Catarina Araújo e Miguel Oliveira como solistas.

A iniciativa, promovida pelo Santuário de Fátima, no âmbito da programação do ano pastoral 2023/2024, com o tema “Chamados ao Encontro”, tem entrada livre.

A Orquestra Filarmónica de Braga surgiu em 2014, com origem na Associação Cultural Canto Daqui, tendo lançado em 2019 o seu primeiro disco intitulado “Coração Cinéfilo”, gravado ao vivo num concerto no Theatro Circo em Braga composto por bandas sonoras de filmes.

Em dezembro de 2019 a orquestra esteve em digressão pela China durante 12 dias, onde apresentou o “Concerto de Ano Novo – Strauss & Friends”.

Com direção musical do maestro bracarense Filipe Cunha, a Orquestra Filarmónica de Braga é composta maioritariamente por jovens bracarenses, dando-lhes assim a “oportunidade de trabalho, experiência e evolução”.

De acordo com a informação disponibilizada pelo Santuário de Fátima, Filipe Cunha, concluiu o curso de música no Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga (Clarinete e Flauta Transversal) e o curso Superior de Direção na Academia Europeia de Direção, tendo estudado Direção de Orquestra Clássica em Lisboa durante três anos com o maestro francês Jean-Sébastien Béreau.

Já dirigiu várias orquestras, bandas de música e outros agrupamentos em Portugal e no estrangeiro e é convidado frequentemente para projetos internacionais, júri de concursos, masterclasses, entre outros.

Em 2020, Filipe Cunha, esteve na final do Concurso Mundial “World Music Competition” (Vienna) na categoria de Direção de Orquestra e integrou o júri do Concurso “International Orchestra Auditions Awards” (Itália) tendo também passado a colaborar com a Samnium University of Music como maestro convidado.

Ainda em 2020, foi convidado para Maestro Honorário da Korean Orchestra (K-Classics) integrando assim o grupo de 16 maestros escolhidos para esta orquestra a nível mundial. Em 2021 foi convidado e passou a integrar a Sociedade Musical Giuseppe Verdi (México) como maestro internacional. No mesmo ano dirigiu a Orquestra do Alto Minho em Viana do Castelo.

Em novembro 2021 esteve no Festival Internacional de Música Catalana em Barcelona a dirigir a Orquestra Filarmonia Ibérica, sendo o único maestro português convidado no festival.

O concerto de Natal pode ser acompanhado através dos meios de comunicação digital do Santuário de Fátima.