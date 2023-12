Papa associa a pobreza do presépio ao drama da Terra Santa

Francisco preside esta tarde à inauguração do presépio e iluminação da árvore de Natal, na Praça de São Pedro.

Ao contemplar Jesus, tão pequeno pobre e indefeso no presépio,"não podemos deixar de pensar no drama que estão a viver os habitantes da Terra Santa", disse hoje o Papa.

Numa audiência às delegações italianas de Rieti e de Cuneo que ofereceram, respetivamente, o presépio e a árvore de Natal que se encontram na Praça de São Pedro, Francisco aproveitou a ocasião para manifestar de novo a sua proximidade e apoio espiritual aos habitantes da Terra Santa, “especialmente às crianças e aos seus pais, porque são estes que pagam a conta real da guerra”.

O Santo Padre evocou os 800 anos do primeiro presépio vivo da história, criado no Natal de 1223 por São Francisco de Assis, nas grutas de Greccio e pediu a todos que, diante de cada presépio, mesmo dentro das nossas casas, se possa reviver o que aconteceu em Belém há mais de dois mil anos. Um convite, disse o Papa, que “deveria despertar em nós as saudades do silêncio e da oração na nossa vida quotidiana, tantas vezes, frenética”