Santuário volta a "descodificar" a história e a mensagem de Fátima

O Santuário de Fátima promove, no próximo mês de janeiro, mais um seminário “desCodificar Fátima”. A proposta formativa realiza-se pelo terceiro ano consecutivo e pretende dar resposta às muitas interrogações que Fátima suscita junto dos peregrinos e investigadores.

Durante as quatro sessões que decorrem online, nos dias 10, 17, 24 e 31 de janeiro, das 21h15 às 22h15, serão apresentados alguns dos “temas que constituem o fenómeno de Fátima, perspetivando-o como um dos mais importantes acontecimentos religiosos da contemporaneidade”, indica o Santuário.

A primeira sessão está marcada para o dia 10 de janeiro e vai contar com intervenções do reitor do Santuário, padre Carlos Cabecinhas, que abordará “As icónicas procissões do Santuário de Fátima: sobre a luz, sobre o silêncio, sobre o adeus” e do diretor do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima (DESF), Marco Daniel Duarte, que dará a conhecer a “Capelinha das Aparições: do interior ao alargamento do espaço”.

Na semana seguinte, Sónia Vazão, do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima (DESF), propõe-se percorrer com os participantes aqueles que foram “Os dias de Jacinta Marto em Lisboa”, seguindo-se um programa iconográfico e iconológico sobre o sacrário da Basílica de Nossa Senhora do Rosário, a cargo de Marco Daniel Duarte.

Uma síntese sobre o “Livro de honra do Santuário de Fátima”, apresentada por André Melícias, do DESF, abrirá a terceira sessão do curso, onde Marco Daniel Duarte também dará a conhecer a “Via-Sacra no Caminho dos Pastorinhos”.

O último dia do seminário vai centrar-se sobre a “Conservação da Imagem de Nossa Senhora de Fátima”, numa apresentação que caberá a Ana Rita Santos, do Museu do Santuário de Fátima e sobre as “Memórias de Lúcia de Jesus: ‘best-seller’ da literatura religiosa contemporânea”, pelo diretor do DESF, Marco Daniel Duarte.

O seminário dirige-se ao público e particularmente a investigadores e estudantes das áreas das Ciências Humanas e Sociais; a professores do ensino básico e secundário, das áreas de História, História da Arte, Filosofia, Educação Moral e Religiosa Católica; e a formadores, catequistas e outros agentes pastorais.

A frequência no curso tem um custo de 20 euros e a inscrição é confirmada pela ordem de chegada.

De acordo com o Santuário, a última edição da iniciativa contou com mais de duas centenas de participantes, oriundos de diferentes partes do globo.