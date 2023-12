Papa renova apelo à paz com uma voz cansada

O Papa fez esta quarta-feira um novo apelo ao fim da guerra. Um pouco ofegante e com algum cansaço, Francisco manteve-se em silêncio durante toda a audiência geral mas, no final, lançou um novo apelo à paz.

“Não nos esqueçamos de rezar pelos que sofrem o drama da guerra, em particular, pelas populações da Ucrânia, em Israel e na Palestina. A guerra é sempre uma derrota. Ninguém ganha, todos perdem; só ganham os fabricantes de armas”, afirmou, pausadamente.

No início, da audiência geral, Francisco foi saudado com um forte aplauso e explicou que a catequese seria lida por um colaborador: “Estou melhor, mas ainda me canso quando falo muito”, disse o Santo Padre.

Na catequese de hoje, o Papa pediu criatividade e simplicidade no anúncio do Evangelho. ”Nesta nossa época, que não nos ajuda a ter uma visão religiosa da vida e em que o anúncio se tornou mais difícil, cansativo e aparentemente infrutífero, pode surgir em vários lugares a tentação de desistir do serviço pastoral”, avisou. Por isso, “é preciso ousadia criatividade pastoral e missionária no Espírito”.