Igreja da antiga Sé de Bragança promove exposição de presépios

A igreja da antiga Sé, em Bragança, vai acolher uma exposição de presépios entre 7 de dezembro de 2023 e 6 de janeiro de 2024.

A iniciativa da Paróquia de S. João Batista pretende assinalar os 800 anos da criação do Presépio de São Francisco de Assis, em Grecco, na Itália.

“Para lembrar este momento da história, e valorizar o importante património sacro, quisemos promover esta exposição”, explica o padre José Bento Soares, pároco da Paróquia de S. João Baptista.

A inauguração da exposição está marcada para o dia 7 de dezembro, às 18h15, com a alocução “Vamos a Belém ver o que aconteceu” pela irmã Maria José Oliveira, da congregação das Servas Franciscanas Reparadoras de Jesus Sacramentado.

Segue-se a apresentação de um quadro sobre a Natividade, pintado a óleo, restaurado com verbas da exposição temporária de Verão “Jesuítas na Sé”.

De acordo com a nota enviada à Renascença, a exposição conta com algumas peças do séc. XVIII, pertencentes ao acervo da igreja, com presépios elaborados pelas crianças dos agrupamentos das escolas e pelos utentes de instituições sociais. As famílias das diferentes comunidades da Paróquia também se quiseram associar e vão ceder alguns dos seus presépios.

Promovida pela Paróquia de S. João Batista, em colaboração com a União de Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo, a exposição será dinamizada pela Academia do Centro Social Paroquial dos Santos Mártires, uma unidade de apoio à pessoa portadora de deficiência e incapacidade.

Os visitantes são convidados a contribuir com um valor simbólico de um euro que se destina, na íntegra, à recuperação do património daquele templo.