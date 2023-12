Patriarca de Lisboa. Redução do número de urgências “embaraça celebrações do 25 de abril”

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, reagiu esta segunda-feira à diminuição do número de consultas de urgência realizadas no Sistema Nacional de Saúde.

Para o patriarca, a notícia avançada pela Renascença e que aponta para a existência de menos 1.800 atendimentos de urgência por dia desde outubro, em relação ao ano passado, é motivo “de uma certa tristeza" e “embaraça as celebrações das bodas de ouro do 25 de Abril”, referiu.

As declarações foram produzidas ao final da manhã durante a cerimónia da bênção da imagem de Santa Bárbara, em Campolide, no estaleiro onde começaram os trabalhos de perfuração para criar os tuneis do plano geral de drenagem de Lisboa.

D. Rui Valério vê sinais de que existe uma degradação do sistema público de saúde. “Estão a surgir em Portugal, na Europa e no mundo sinais que nos apontam para um certo retrocesso. É triste sabermos, após 50 anos de democracia, que estamos a celebrar brevemente, uma notícia desta natureza”, afirmou.