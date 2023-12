"Protejamos a casa comum, vivamos em paz e promovamos a paz", pede o Papa

Num vídeo enviado de Roma para o Dubai, o Papa agradece a inauguração do Pavilhão de Fé que domingo deveria inaugurar, no âmbito da COP 28. “Quero dizer-vos: «Obrigado»! porque isso é testemunho da vontade que tendes de trabalhar juntos”, disse Francisco, impossibilitado de sair de Roma por razões de saúde.

“O mundo, hoje, precisa de alianças que não sejam contra alguém, mas a favor de todos. Urge que as religiões, sem cair na armadilha do sincretismo, deem o bom exemplo de trabalharem juntas, não para os próprios interesses nem para os interesses duma parte, mas para os interesses do nosso mundo”. E entre estes interesses mais importantes, lembrou o Papa, estão hoje “a paz e o clima”.

O Pavilhão da Fé, hoje inaugurado na Expo do Dubai, tem como objetivo promover iniciativas religiosas e o diálogo inter-religioso na busca de medidas eficazes para enfrentar a crise climática.