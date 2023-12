​Papa recupera a saúde mas mantém-se dentro de casa

O Papa não vai aparecer à janela do Palácio apostólico para a habitual oração do Angelus, devido aos problemas de saúde que o obrigaram a cancelar a viagem ao Dubai, onde deveria estar neste fim de semana, Francisco mantém-se resguardado em casa, apesar de estar melhor.



“As condições de saúde do Santo Padre estão a melhorar”, informa a Sala de Imprensa da Santa Sé. Numa mensagem publicada no Telegram, pode ler-se que o Papa não tem febre e prossegue com a terapia adequada.

“Para evitar expor-se a mudanças bruscas de temperatura, domingo de manhã o Papa Francisco recitará o Angelus em ligação da Casa Santa Marta”, lê-se no comunicado

À semelhança do que já aconteceu no domingo passado, a oração do Angelus será transmitida ao vivo pela televisão, nos ecrãs da Praça de São Pedro e em "streaming" no 'site' Vatican News.