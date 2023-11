Saúde não trava Francisco. Papa recebe delegação portuguesa da JMJ

Apesar do estado de saúde do Papa Francisco que o obrigou a cancelar a viagem que tinha agendada para esta sexta-feira para a COP-28 no Dubai, a agenda desta quinta-feira mantém-se. Ou seja, a delegação portuguesa que organizou a JMJ vai mesmo ser recebida por Francisco no Vaticano.

Sobrava a dúvida já que o Papa está com gripe e inflamação das vias respiratórias, razão que o obrigou a “aceitar com grande pesar o pedido dos médicos” que recomendaram que não saísse de Roma.

Num comunicado enviado pelo Vaticano, fica esclarecido que na audiência desta quinta-feira o Papa vai estar presente.

Esta quarta-feira, o Papa marcou presença na audiência geral e aproveitou para insistir que são os fabricantes de armas que ganham com a guerra. No discurso notou-se que estava ofegante por estar doente.

Muitos já em Roma

A delegação portuguesa é constituída por “centenas de pessoas” que estiveram envolvidas na JMJ Lisboa 2023, e é encabeçada pelo Cardeal D. Américo Aguiar, presidente da fundação JMJ, e por D. Manuel Clemente, patriarca emérito.

Para Roma viajaram já dezenas de pessoas que estiveram envolvidas na realização do evento que levou milhões de pessoas à capital portuguesa e que foi considerada a JMJ “mais bem organizada”.

Ainda esta quarta-feira vão juntar-se na igreja de Santo António dos Portugueses, na capital italiana, para a celebração de uma missa que vai lançar esta viagem.

Falta ainda fechar as contas do evento e D. Américo Aguiar, agora bispo de Setúbal garantiu que vão trazer “boas notícias” em entrevista à Renascença. O obreiro da JMJ remete para o início do próximo ano a apresentação dos números e antevê que haja “superavite” que, como inicialmente prometido, será reencaminhado para projetos relacionados com os jovens.