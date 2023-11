Peregrinos de Fátima “Chamados ao Encontro”

“Chamados ao Encontro” é o mote do novo ciclo pastoral do Santuário de Fátima e que tem como horizonte o Ano Santo Jubilar, que a Igreja celebra em 2025.

“Após um triénio pastoral dinamizado por um percurso temático associado à Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, com particular foco nos desafios e dramas enfrentados pela humanidade em razão da pandemia vivida neste período, em 2025, a Igreja viverá o Ano Santo, o Jubileu ordinário, que tem lugar em cada 25 anos”, lê-se no site do Santuário.

Em sintonia com este acontecimento rumo ao qual se desenvolverá a vida da Igreja ao longo destes dois anos, o Santuário propõe “um Biénio enraizado nos temas determinados pelo Papa Francisco para a vivência deste Jubileu: Chamados ao Encontro, em 2024, ano que precede o Jubileu, e Peregrinos da Esperança, tema do Ano Santo: Ao Encontro de Esperança é o tema global que confere unidade a este Biénio Pastoral”.

O plano para o novo ano pastoral será apresentado no próximo sábado, dia 2 de dezembro, no Salão do Bom Pastor, no Centro Pastoral de Paulo VI.

A sessão de abertura e apresentação do biénio pastoral, está marcada para as 16h00 e estará a cargo do padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima. Em seguida, o padre Agostinho dos Reis Leal, OCD, fará a apresentação do tema do ano, seguindo-se um momento musical. O bispo de Leiria-Fátima, D. José́ Ornelas, fará o encerramento da sessão.

“Em total harmonia com a sua natureza e missão, bem como com o acontecimento do qual é memorial e com a mensagem que define a sua identidade e ação, dimensões com que estes temas condizem”, o Santuário de Fátima “une-se assim ao caminho que a Igreja percorrerá, assumindo o mesmo desígnio manifestado pelo Santo Padre, de que ‘o Ano Santo possa ser preparado e celebrado com fé intensa, esperança viva e caridade operosa’”.