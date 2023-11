Papa pede mais orações pelos portadores de deficiência

O Papa Francisco lançou esta terça-feira um convite à oração, durante o mês de dezembro, pelas pessoas portadoras de deficiência.

No habitual vídeo divulgado pela Rede Mundial de Oração pelo Papa, o Santo Padre quis destacar, entre os mais frágeis no meio de nós, as pessoas portadoras de deficiência.

"Muitas delas sofrem rejeição, baseada na ignorância ou nos preconceitos, que as transformam em marginalizadas”, por isso, o Papa pede mais apoio às instituições civis para aprovarem “projetos com acessibilidade à educação, ao emprego e aos espaços onde possam exprimir sua criatividade”.

Francisco considera urgente reforçar “programas e iniciativas que favoreçam a inclusão” e reconhece que há “necessidade de grandes corações que queiram acompanhar estas pessoas”.

Para o Papa, é preciso mudar a nossa mentalidade “para nos abrirmos às contribuições e aos talentos dessas pessoas com capacidades diferentes, tanto na sociedade como dentro da vida eclesial”. E, neste contexto, “uma paróquia plenamente acessível não significa somente eliminar as barreiras físicas, mas assumir também que temos de deixar de falar de eles e passar a falar de nós”.

Por fim, neste breve vídeo divulgado em várias línguas, o Santo Padre pede orações a todos, "para que as pessoas portadoras de deficiência estejam no centro de atenção da sociedade, e as instituições promovam programas de inclusão que valorizem a sua participação ativa.”