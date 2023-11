Vaticano garante que Papa não tem pneumonia

O Vaticano confirma que Papa Francisco tem uma inflamação pulmonar, mas garante que exames médicos excluíram possibilidade de pneumonia.

Em resposta aos jornalistas, o diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, disse, esta segunda-feira, que “as condições do Papa são boas e estacionárias” e que Francisco “não tem febre”.

O responsável acrescenta que o Papa apresenta “uma melhoria evidente ao nível da capacidade respiratória”.

Matteo Bruni revelou que “a tomografia computadorizada” que o Papa realizou “excluiu a possibilidade de uma pneumonia, mas revelou uma inflamação pulmonar que causava algumas dificuldades respiratórias”.

O diretor da sala de imprensa acrescenta que “para maior eficácia da terapia, foi inserida uma agulha com um cateter para infusão de terapia antibiótica por via intravenosa”.

“As condições de saúde do Papa são boas e estacionárias, não tem febre e a situação respiratória revela um claro melhoramento”, insistiu.

"Para facilitar a recuperação do Papa, alguns compromissos importantes programados para estes dias foram adiados para que lhes possa dedicar o tempo e a energia desejados."

“Outros, de natureza institucional ou mais fáceis de manter dadas as atuais condições de saúde, foram confirmados”, rematou o diretor da sala de imprensa.

No domingo, ao contrário do que é habitual, o Papa não surgiu à janela do para a recitação do Ângelus. Francisco explicou num pequeno vídeo que não assomava à janela porque tinha um problema de “inflamação nos pulmões”.