Santuário de Fátima promove retiro de advento para exercitar a esperança

O Santuário de Fátima vai promover, de 8 a 10 de dezembro, um retiro sobre o exercício da esperança no tempo do Advento.

A iniciativa denominada “Radiante de alegria, na esperança de em breve receber o meu Deus”, será orientada pelo padre Pedro Dionísio, da diocese de Santarém, e vai decorrer na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo do Santuário de Fátima.

De acordo com o Santuário, a proposta apresentará o Advento como “tempo forte para exercitar a esperança cristã” e será “oportunidade para acolher Deus”, oferecendo como contemplação exemplo a vida “alegre e resoluta da esperança” dos videntes de Fátima.

“Lúcia, Francisco e Jacinta brilham para nós como exemplo luminoso, pois neles podemos contemplar a vivência alegre e resoluta da esperança, enraizada no amor e na misericórdia de Deus, experimentado no coração materno da Virgem Maria”, lê-se na sinopse do retiro, que é aberto a todos os interessados.

O retiro inicia na noite de sexta-feira, com oração de vésperas. Depois do jantar, é introduzido o tema do encontro. No sábado, que abre com a oração de laudes, acontecem mais quatro sessões, num dia que culmina com a recitação do Rosário, na Capelinha das Aparições. A celebração da Missa Dominical abre as portas do último dia de retiro, no qual haverá um momento de partilha entre os participantes.

A participação implica a inscrição, mediante o preenchimento de um formulário, e está sujeita a confirmação.