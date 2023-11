Évora convida a novena da Imaculada Conceição

Como é tradição, a Catedral de Évora acolhe de 29 de novembro a 7 de dezembro a Novena da Imaculada Conceição, pelas 21h, com recitação do Terço, Pregação e Bênção do Santíssimo Sacramento. Cada dia, a Novena é animada por uma paróquia, como consta do cartaz que promove a iniciativa.

No dia 8 de dezembro, Solenidade da Imaculada Conceição, pelas 17h00, o Arcebispo de Évora presidirá à Eucaristia solene, na qual, este ano, será ordenado diácono Tomás Dias, do Seminário Maior de Évora.