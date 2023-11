Jovens de Lisboa caminham pela paz. Patriarca pede o fim da indiferença à guerra

No primeiro encontro após a Jornada Mundial da Juventude, e com a presença do novo Patriarca de Lisboa, cerca de 2 500 jovens da Diocese de Lisboa participaram este domingo na Jornada Diocesana da Juventude. Vindos de todas as paróquias, carregavam mochilas e instrumentos musicais para colorir os momentos de reflexão. Depois da participação em workshops, encontraram-se em frente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. No centro estava uma réplica do símbolo da Jornada Mundial da Juventude - a cruz que abriu a caminhada pela Paz.



Antes de se começar a caminhar, o Patriarca recordou os países que estão em conflito. “Recordamos onde reina a violência e as injustiças: na Palestina, em Israel, na Ucrânia, na Rússia, em Burkina Faso, no Mali, em Moçambique, na Somália, no Sudão, no Iémen, em Mianmar, na Nigéria, na República Centro Africana e na Síria”, enumerou. A cada país recordado, baixavam a cabeça dos jovens que caminharam cerca de 1Km entre a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e o Pavilhão Multiusos em silêncio.



À frente, um grupo de jovens que carregava a cruz - e que por alguns metros recebeu a ajuda - e o apoio do próprio do patriarca que também segurou a Cruz. Atrás, as centenas de jovens que de cara cerrada refletiam a situação atual. Com apenas 14 anos, Filipa Carvalho, de Loures, confessa estar preocupada e a acompanhar o que tem acontecido no mundo. Diz que é importante que mesmo se sendo jovem se tenha consciência do que se está a passar. No final da caminhada sentiu-se mais confiante. “Ver tantas pessoas juntas a fazer a mesma caminhada, com os mesmos objetivos é muito reconfortante”, diz. E acrescenta: “sei que estas centenas de pessoas querem o mesmo que eu e que podem levar esta mensagem a outras para que se crie uma corrente de paz”. Todos os jovens partilham a preocupação com as guerras que estão instaladas em várias partes do mundo. Sentado a almoçar no final da caminhada está Anilson Horta, de 19 anos, que vem com a paróquia de Santa Marta. Não teve oportunidade de participar na Jornada Mundial da Juventude porque é natural de Cabo Verde e mudou-se para Portugal há seis meses. “Nunca vi tantos jovens assim na minha terra”, começa por dizer. Anilson Horta não esconde a felicidade por estar a viver aquilo que ele diz ser a sua Jornada Mundial da Juventude, no entanto não esconde a preocupação com a situação mundial. “Penso sobre como vai ser o mundo daqui para a frente, daqui a dois anos, a missão que Cristo e o Santo Padre pedem é rezar pelo mundo e pedir a paz e é isso que eu faço”. Confessa que a oração pela Paz faz parte do seu dia-a-dia, com vários momentos de reflexão.