Bispo de Vila Real desafia jovens a fazerem florescer a esperança

O bispo de Vila Real desafia os jovens da diocese a fazerem florescer a esperança semeada na Jornada Mundial da Juventude e alerta que a guerra e o protelar de soluções ou a incapacidade de superar injustiças e impasses está a pôr em risco o futuro da geração mais jovem.

“A violência e a guerra, o protelar de soluções para os problemas ambientais, a incapacidade de superar injustiças laborais e os impasses na educação e na habitação estão a pôr em risco as condições de um amanhã melhor para a geração mais jovem”, alerta D. António Augusto Azevedo.

Na mensagem dedicada aos jovens, e que pretende assinalar o Dia Mundial da Juventude, que se celebra no próximo domingo, D. António Augusto Azevedo defende que “neste dia deve ecoar com mais força no país e no mundo a preocupação com o futuro dos jovens”.

O prelado deseja também que este seja um “dia de celebração da vida, uma jornada de encontro e partilha, revivendo o espírito da JMJ”.

“Não podemos deixar que o tempo apague as memórias desse evento de graça e de fé. Neste Dia Mundial da Juventude somos todos chamados a avivar a memória desses momentos únicos e a tudo fazer para que a esperança, que então foi semeada, possa começar a florescer”.

O prelado saúda cada um dos jovens e assegura que cada um tem “um lugar especial no coração e nas preocupações do bispo”.

Recordando que o Papa Francisco, nas palavras de despedida, a 6 de agosto, apelou à necessidade de fazer crescer o que Deus semeou no coração de cada um durante aqueles dias, o bispo diocesano declara que “não basta guardar na memória ou alimentar a saudade”.

“É preciso não deixar arrefecer o entusiasmo, apagar a chama ou esvaziar a onda que começou em Lisboa e percorreu o país e o mundo. Não fiqueis de braços cruzados, enredados em dúvidas ou paralisados por medos”, pede.

Para D. António Augusto Azevedo, o Dia Mundial da Juventude é também “um dia especial para celebrar a alegria de ser jovem cristão, para recuperar energia para o caminho”, assegurando que “cada um e cada uma é amado como pessoa única e chamado a descobrir o seu caminho, a assumir uma missão”.

“Não desistais dos vossos sonhos e projetos”, pede aos jovens, garantindo: “Deus está convosco e vos ajudará”.

“Tendes ainda a experiência da força que representa caminhar unidos com todos os jovens”, acrescenta.

O responsável da diocese transmontana explica ainda que o Dia Mundial da Juventude “é também um dia especial para a Igreja”, sinalizando que “em todos os seus membros, comunidades e instituições, a Igreja tem de ser capaz de vos acolher e acompanhar”.

“Ela [a Igreja] precisa de maior abertura à vossa criatividade e de se renovar num espírito sinodal que favoreça uma mais efetiva participação dos jovens”, observa.

Quase a concluir a mensagem, o bispo de Vila Real assegura aos jovens que com eles a Igreja quer “celebrar a alegria da fé, renovar a esperança nesta geração jovem e confirmar o compromisso de caminharmos juntos para construir um futuro mais belo e feliz para todos”.

A finalizar a mensagem, D. António Augusto deixa “um forte abraço amigo” de “irmão mais velho” e “Pastor”, pedindo a Deus que “abençoe e proteja cada um e cada uma”.