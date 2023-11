Novo apelo do Papa: “Por favor, rezemos pela paz”

O Papa tem apelado insistentemente à paz no mundo, lembrando os vários conflitos que coexistem e se arrastam, como o da Ucrânia ou do Sudão, e agora na Terra Santa. "É preciso compreender que o terrorismo e a guerra não são solução. A guerra é uma derrota. Toda a guerra é uma derrota!", afirmou logo após o ataque do Hamas a Israel .

O Papa Francisco renovou esta quarta-feira o apelo à paz no mundo e na Terra Santa. "Rezemos para que as diferenças se resolvam através do diálogo e da negociação, e não com uma montanha de mortos de cada lado", afirma na mensagem vídeo divulgada pela Rede Mundial de Oração do Papa.

A 17 de outubro convocou todos os crentes para um dia de oração e jejum pela paz, mas já depois disso tem multiplicado os apelos ao fim das guerras.

A mensagem desta quarta-feira – divulgada a poucos dias do início do Advento, o tempo de preparação do Natal, e que terá início a 26 de novembro -, assinala o arranque de uma nova campanha de oração, elaborada a pedido do Papa. Pode aceder-se aos textos da novena pela paz no mundo e pela Terra Santa, Palestina e Israel, através do Click To Pray, a app oficial de oração do Papa.

Esta quarta-feira Francisco encontrou-se, na casa de Santa Marta, com duas delegações de familiares de palestinianos e de israelitas que estão a sofrer com o conflito no Médio Oriente. Alguns palestinianos aproveitaram depois a audiência geral, no Vaticano, para denunciar a situação na Palestina, mostrando cartazes onde se lia “genocídio”.

A Rede Mundial de Oração do Papa divulga as intenções de oração do Santo Padre. Fundada em 1844 como Apostolado da Oração – dos jesuítas – chega hoje a mais de 22 milhões de católicos em 89 países. Em dezembro de 2020 o Papa constituiu esta obra pontifícia como fundação do Vaticano e aprovou os seus novos estatutos.

O Click to Pray é a app de oração do Papa, disponível em 7 idiomas: espanhol, inglês, português, italiano, francês, alemão e chinês tradicional.