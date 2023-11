Porta Solidária volta a servir 450 refeições por dia

O projeto Porta Solidária, da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, no Porto, teve que aumentar o número de refeições diárias a pessoas carenciadas. O padre Rubens Marques fala da "chegada contínua e diária de migrantes que está a criar alguma pressão e a fazer aumentar a procura de refeição”.

“Neste momento estamos de novo a servir 450 refeições, e com a preocupação de termos menos ofertas devido à inflação e à redução do poder de compra por parte das pessoas”, revela o responsável.

Em declarações à Renascença, o sacerdote destaca “o aumento da procura de refeição por força dos migrantes sobretudo vindo do Norte de África que não encontram em Portugal nenhum apoio para começarem a organizar a sua vida e que por isso recorrem às respostas de emergência como esta”.

Depois de ter estabilizado nas cerca de 320 refeições, a partir de fevereiro com a chegada de migrantes “registou-se nova subida substancial de pedidos de ajuda”, uma situação com “proporções que nos provocam algum medo porque as ofertas não equivalem à procura de comida”.

A função da Porta Solidária passa por se constituir numa ajuda alimentar diária a pessoas, sem meios próprios de subsistência.

Para ajudar à sustentabilidade do projeto arrancou este fim de semana um venda de Natal, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição