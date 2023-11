Papa Francisco: "nenhum silêncio ou encobrimento pode ser aceite na questão do abuso"

Os abusos sexuais são "uma realidade dolorosa", assinalou o Papa este sábado, indicando as três ações a tomar: "proteger, ouvir e curar". Numa audiência com representantes das dioceses da Conferência de Bispos Italianos, Francisco acrescentou que "nenhum silêncio ou encobrimento pode ser aceite na questão do abuso. Esta matéria não é negociável".

"É importante buscar a verdade e restaurar a justiça entre a comunidade eclesiástica, mesmo quando o comportamento não é considerado um crime na lei nacional, mas é considerado um crime na lei canónica", frisou.

Recordando que os abusos sexuais não acontecem apenas na Igreja, mas também na família, na escola, na comunidade, o Papa apelou também ao combate contra a pornografia infantil.

"Não podemos parar a nossa ação para proteger os menores e os vulneráveis e, ao mesmo tempo, combater qualquer forma de abuso sexual ou abuso de poder e consciência", disse.

"Só escutando o sofrimento das pessoas que sofreram estes terríveis crimes podemos caminhar para a solidariedade e orientar-nos para fazermos tudo o que for possível para que o abuso não aconteça de novo", sustenta.

A Conferência de Bispos Italianos disse, na passada quinta-feira, que recebeu denúncias de 54 vítimas de alegados abusos sexuais no interior da Igreja em 2022, envolvendo 32 alegados abusadores.